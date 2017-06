ECB došla trpezlivosť. Rozhodla o likvidácii dvoch talianskych bánk

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím/Frankfurt nad Mohanom 25. júna (TASR) - Banková kríza je jedným z najväčších problémov Talianska. Štát už do problémových finančných inštitútov nalial miliardy. Európskej centrálnej banke (ECB) došla trpezlivosť a prijala dôležité rozhodnutie.ECB po dlhotrvajúcich rokovaniach o záchrane dvoch talianskych bánk Banca Popolare di Vicenza a Veneto Banca rozhodla, že inštitúty sa nedajú zachrániť a budú zlikvidované podľa talianskeho insolvenčného zákona. Podmienky pre záchranu neexistujú, uviedla ECB v piatok (23.6.) večer. Dôvodom rozhodnutia bol nedostatok vlastného kapitálu. ECB dala obom bankám čas, aby predložili záchranný plán, ale nepodarilo sa im pripraviťTo znamená, že Banca Popolare di Vicenza a Veneto Banca sa rozdelia, zdravé časti finančných inštitútov by mala prevziať druhá najväčšia talianska banka Intesa Sanpaolo. Zvyšné časti sa zlikvidujú. Talianska vláda by mala ešte dnes vydať dekrét týkajúci sa likvidácie oboch finančných inštitútov.Obe banky majú každá približne 500 filiálok a zamestnávajú vyše 5000 ľudí. Podobne ako ďalšie talianske finančné inštitúty majú vo svojom portfóliu vysoký objem zlých úverov a už roky potrebujú peniaze zo záchranných fondov.Talianska vláda prijme ďalšie opatrenia, aby prevádzka mohla pokračovať a aby ochránila sporiteľov, majiteľov účtov a prioritných veriteľov, uviedlo talianske ministerstvo financií.Európska komisia (EK) aktuálne rokuje s Talianskom o riešení situácie tých dvoch bánk. Podľa médií to bude vládu stáť 7 až 10 miliárd eur. "uviedla EK.