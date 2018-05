ECB: Ekonomika eurozóny môže ešte viac spomaliť

Na archívnej snímke sídlo Európskej centrálnej banky vo Frankfurte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 24. mája (TASR) - Ekonomika eurozóny môže ešte viac spomaliť a neistota v regióne sa môže zvýšiť. Napriek tomu zostáva tempo jej rastu stabilné a má široké základy. Zhodli sa na tom na svojom aprílovom zasadaní predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB). Vyplýva to zo zápisnice z rokovania.Vzhľadom na blížiaci sa koniec programu kvantitatívneho uvoľňovania ECB vo výške 2,55 bilióna eur v septembri tohto roka predstavitelia banky diskutujú o tom, či ukončiť nákup aktív, alebo ho ešte predĺžiť v dôsledku nečakaného spomalenia ekonomiky eurozóny a zvýšenia politických rizík, najmä v Taliansku.uvádza sa v zápisnici zo stretnutia 26. apríla, ktorú ECB zverejnila vo štvrtok.Ekonomické ukazovatele od hrubého domáceho produktu (HDP) cez index nákupných manažérov (PMI) naznačujú ďalšie spomalenie ekonomiky. Strážcovia európskej meny zatiaľ nevyjadrili znepokojenie a argumentujú, že rast hospodárstva je stále solídny a nad potenciálom bloku. Takže ECB by mohla na jeseň ukončiť nákupy aktív, pretože inflačné tlaky budú pokračovať.Ale v súkromí predstavitelia ECB pripúšťajú, že vzhľadom na spomalenie eurozóny by k prvému zvýšeniu jej úrokových sadzieb mohlo dôjsť neskôr, ako sa v súčasnosti odhaduje. A rast úrokov môže byť miernejší.Obávajú sa tiež, že talianska vláda môže príliš uvoľniť svoju fiškálnu politiku a zastaviť dôchodkovú reformu, čo by mohlo vyvolať turbulencie na trhoch a podkopať dôveru investorov.Čo sa týka inflácie, ECB očakáva, že sa bude pohybovať okolo úrovne 1,5 % po zvyšok roka, čo je stále výrazne pod jej 2-% cieľovou úrovňou. Ale niektorí predstavitelia banky očakávajú zrýchlenie inflácie už v nadchádzajúcich mesiacoch, a to čiastočne pre vyššie ceny ropy.