ECB: Inflácia v eurozóne sa bude zrýchľovať o niečo pomalšie

Frankfurt nad Mohanom 27. apríla (TASR) - Inflácia v eurozóne sa zrejme bude zrýchľovať pomalšie, než sa predpokladalo. Ekonomika je však odolná voči aktuálnemu spomaleniu a bude pokračovať v dynamickej expanzii, vyplýva z prieskumu Európskej centrálnej banky (ECB) medzi profesionálnymi prognostikmi, ktorý podporil názor strážcov meny, že je potrebná opatrnosť pri ukončovaní stimulov.Spotrebiteľské ceny v eurozóne sa podľa aktuálneho prieskumu na budúci rok zvýšia o 1,6 % a v roku 2020 o 1,7 %. To je v oboch prípadoch o 0,1 percentuálneho bodu menej v porovnaní s očakávaniami spred troch mesiacov.Prieskum medzi prognostikmi je dôležitým vstupom pri rozhodovaní ECB o nastavení menovej politiky. ECB zaručuje cenovú stabilitu pri medziročnej miere inflácie tesne pod dvoma percentami. Podľa aktuálnej predpovede by sa tempo rastu spotrebiteľských cien malo do roku 2022 zvýšiť na 1,9 %.Rada guvernérov ECB na svojom štvrtkovom (26. 4.) zasadnutí v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky. Spomalenie rastu podľa nej nie je tak závažné, aby musela uvažovať o zmene politiky.Trh očakáva, že ECB tento rok ukončí program nákupu dlhopisov celkovom objeme 2,55 bilióna eur a niekedy v polovici roka 2019 prvýkrát po rokoch zvýši úrokové sadzby.Šéf ECB Mario Draghi vo štvrtok uviedol, že expanzia ekonomiky sa síce spomalila, ale zostáva solídna. Prieskum medzi prognostikmi potvrdil jeho optimizmus, keď prognózy rastu ekonomiky pre roky 2018 a 2019 sa zvýšili o 0,1 percentuálneho bodu na 2,4 % respektíve 2 %.