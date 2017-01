ECB minulý týždeň nakúpila dlhopisy z eurozóny za 24,7 miliardy eur

Na archívnej snímke Európska centrálna banka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 17. januára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB)) minulý týždeň nakúpila dlhopisy z eurozóny za rekordných 24,7 miliardy eur v rámci svojho programu stimulov.Cieľom tzv. kvantitatívneho uvoľňovania (Quantitative Easing, QE), je podporiť infláciu a hospodársky rast prostredníctvom zníženia nákladov vlád a firiem na obsluhu ich dlhov.Minulotýždňový objem investícií ECB do dlhopisov bol vôbec najväčší od začiatku QE v októbri 2014. Banka sa tak snažila čiastočne vynahradiť menej investícií v decembri.Najviac peňazí banka v uplynulom týždni investovala do tzv. krytých dlhopisov (covered bonds).Zdroje z ECB uviedli, že ECB využila bohatú ponuku týchto dlhopisov, ktoré sa zvyčajne emitujú začiatkom roka, pred zverejnením hospodárskych výsledkov.Minulý týždeň boli napríklad emitované firemné dlhopisy za 13 miliárd eur, čo je prudký nárast oproti dlhopisom za 500 miliónov eur v poslednom decembrovom týždni.ECB odštartovala svoj program QE v októbri 2014 práve nákupom krytých dlhopisov. A keďže sa jej nedarilo naštartovať poskytovanie úverov ani infláciu, svoj program rozšírila aj o nákup vládnych dlhopisov, do ktorých investuje najviac peňazí. Momentálne banka každý mesiac nakupuje aktíva z eurozóny za 80 miliárd eur.Ale napriek údajom za minulý týždeň, ECB postupne znižuje nákup krytých dlhopisov a podľa expertov, tento trend bude pokračovať aj v tomto roku.