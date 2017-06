ECB potrebuje viac jasnosti v otázke spôsobu zníženia gréckeho dlhu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom/Atény 16. júna (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) potrebuje viac jasnosti v otázke, akým spôsobom chcú veritelia znížiť dlhovú záťaž Grécka. Inak nebude môcť nakupovať grécke vládne dlhopisy v rámci programu nákupu aktív, uviedol zdroj oboznámený so záležitosťou.Ministri financií eurozóny sa vo štvrtok (15. 6.) dohodli na uvoľnení ďalšej tranže zo záchranného balíka pre Grécka. Avšak takmer nespomínali potenciálne spôsoby zníženia gréckeho dlhu na udržateľnú úroveň. Veritelia len predbežne súhlasili, že prijmú opatrenia, ktoré by mali viesť k zmierneniu gréckeho dlhu.O konkrétnych krokoch sa však má rozhodnúť až po ukončení súčasného záchranného programu, teda v polovici budúceho roka, pričom podmienkou je jeho úspešné dokončenie. Medzi opatreniami na zníženie dlhovej záťaže by mohlo byť napríklad predĺženie splatnosti dlhopisov alebo zníženie ich úročenia. Grécky dlh v súčasnosti predstavuje približne 180 % hrubého domáceho produktu (HDP).komentoval zdroj výsledky štvrtkového zasadnutia Euroskupiny.Predstavitelia ECB opakujú, že banka musí považovať grécky dlh za dlhodobo udržateľný, aby mohla nakupovať grécke štátne dlhopisy v rámci svojho programu nákupu aktív. To by však vyžadovalo relatívne konkrétne sľuby týkajúce sa zmiernenia dlhu.