ECB požaduje dohodu o znížení dlhovej záťaže Grécka

Frankfurt nad Mohanom 31. mája (TASR) - Člen Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB) Benoit Coeure požaduje dohodu znížení dlhovej záťaže Grécka.povedal Coeure dnes vo Frankfurte nad Mohanom. Jasné riešenie tejto otázky by totiž pomohlo k obnoveniu dôvery, čo je potrebné na stabilizáciu gréckej ekonomiky. To je tiež predpokladom pre to, aby bolo možné grécke dlhopisy ešte zahrnúť do programu výkupu cenných papierov ECB.Ministri financií eurozóny sa na svojom poslednom stretnutí nedohodli na uvoľnení ďalšej tranže z balíka pomoci pre Grécko. Dôvodom sporu je, či už teraz a v akej forme majú veritelia znížiť dlhovú záťaž Grécka. Uľahčenie požadujú nielen Atény, ale aj Medzinárodný menový fond. Fond sa v opačnom prípade odmieta zúčastňovať na aktuálnom balíku pomoci pre krajinu.