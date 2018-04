ECB sa obáva obchodnej vojny s USA a silného eura

Na archívnej snímke Európska centrálna banka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 12. apríla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) sa obáva obchodnej vojny s USA aj potenciálneho negatívneho vplyvu silného eura. Vyplýva to zo zápisnice z marcového zasadnutia Rady guvernérov.Ekonomika eurozóny rastie už 5 rokov a predstavitelia ECB teraz diskutujú o možných spôsoboch ukončenia stimulov a prípravy investorov na normalizáciu menovej politiky. ECB je zatiaľ opatrná pri sťahovaní stimulov. Zatiaľ len v marci mierne zmenila rétoriku, keď vypustila frázu, že je v prípade potreby pripravená zvýšiť program nákupu cenných papierov. Vo všeobecnosti sa očakáva, že program v celkovej hodnote 2,55 bilióna eur potrvá ešte do konca toto roka.Spoločná európska mena v posledných mesiacoch posilňovala. Jedným z dôvodov boli aj obavy z protekcionizmu USA. Aj keď to zatiaľ výraznejšie nespomalilo dopyt, Rada guvernérov na poslednom zasadnutí uviedla, že výmenný kurz eura jeneistoty, pričom niektorí predstavitelia Rady očakávajú, že silné euro môže mať negatívnejší vplyv na infláciu.