ECB varuje pred negatívnymi dôsledkami obchodnej politiky USA

Európska centrálna banka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 21. júna (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) varuje pred negatívnymi dôsledkami obratu obchodnej politiky USA.Riziká ohrozujúce rast globálnej ekonomiky, ako sú prudké sprísnenie finančných podmienok, sa počas uplynulého roka znížili vďaka opatrnej a dôkladnej komunikačnej stratégii americkej centrálnej banky (Fed). Objavili sa však nové riziká spojené s fiškálnou a obchodnou politikou administratívy prezidenta Donalda Trumpa, uviedla ECB vo svojej správe o ekonomike.uviedla ECB.Nové riziko naopak predstavuje veľká politická neistota týkajúca sa cieľov vlády Donalda Trumpa. To podľa ECB skrýva potenciálne najväčšie nebezpečenstvo pre globálnu ekonomiku.Trump sa od nástupu do prezidentského úradu opovržlivo vyjadruje o formách medzinárodnej spolupráce aj v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO). To vzbudzuje obavy, že USA sa môžu v budúcnosti pri riešení problémov snažiť vyhnúť zapojeniu medzinárodných organizácií a ich obchodná politika bude smerovať k protekcionizmu.