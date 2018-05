ECB: Žiadna z kandidátskych krajín neplní podmienky na prijatie eura

Na archívnej snímke sídlo Európskej centrálnej banky vo Frankfurte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 23. mája (TASR) - Žiadna z krajín, ktoré by sa z dlhodobého hľadiska zaviazali zaviesť euro, nesplňuje všetky podmienky jeho prijatia, uviedla Európska centrálna banka (ECB) vo svojej 2-ročnej správe. To je úder pre nádeje Bulharska, ktoré dúfalo, že bude môcť rýchlo vstúpiť do eurozóny.Všetkých 7 krajín, z ktorých väčšina sa nachádza v strednej Európe, urobilo počas uplynulých dvoch rokov pokrok a plní väčšinu ekonomických kritérií, uvádza sa v správe ECB. Všetky však zlyhávajú pri niektorých inštitucionálnych požiadavkách, ako je nezávislosť centrálnej banky alebo zákaz financovania rozpočtu centrálnou bankou.Bulharsko, ktoré je najchudobnejšou krajinou Európskej únie (EÚ), chce podať do konca júna žiadosť o vstup do mechanizmu výmenných kurzov ERM II, čo je dvojročná takzvaná čakáreň na prijatie eura. Správa však spochybňuje tieto ašpirácie, keďže pred vstupom do ERM II sa požaduje súhlas ECB.uviedla ECB vo svojej pravidelnej konvergenčnej správe.Hodnotenie ECB je vo svojich záveroch podobné názoru Európskej komisie (EK) a zrejme spomalí snahy Bulharska stať sa dvadsiatym členom eurozóny.Reálny hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v Bulharsku predstavuje 6300 eur, čo je len pätina priemeru eurozóny a polovica druhého najchudobnejšieho člena. To vyvoláva obavy, že krajina ešte zrejme nie je pripravená na takýto krok. Rôzne prieskumy tiež ukazujú, že Bulharsko patrí v rámci EÚ medzi štáty s najväčšou korupciou.Aj keď plnenie prístupových kritérií nie je podmienkou pre zapojenie sa do mechanizmu ERM II, ECB môže tento proces zastaviť, ak nie je spokojná s pripravenosťou krajiny. ECB tiež vyjadrila vážne pochybnosti o udržateľnosti nízkej inflácie v Bulharsku. Podľa jej názoru budú zrejme potrebné ďalšie opatrenia na udržanie tempa rastu cien na nízkej úrovni, najmä vzhľadom na rastúce náklady práce.Na zozname kandidátskych krajín sú okrem Bulharska aj Česko. Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko. Väčšina z nich sa však s prijatím spoločnej meny neponáhľa, a preto ešte nestanovili ani jeho termín.