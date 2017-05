Foto: ECO VILLAGE 2017 Foto: ECO VILLAGE 2017

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. mája (OTS) - Tradícia zeleného trhoviska Eco Village, ktorá sa začala na Zelený štvrtok v roku 2014, naďalej prekvitá. Rušná ulica v biznis zóne, pri BBC 1 Plus, prvej ekologickej budove v Bratislave, sa tak už 18. mája zmení na inšpiratívny priestor pre všetkých milovníkov filozofie EKO a BIO.Plynárenskú ulica v Bratislave už od desiatej hodiny zaplnia pestrý eko predajcovia, medzi ktorými nájdete aj drevené zubné kefky, zdravé sladkosti, domáce produkty od nugátu, vegetariánsku kuchyňu, bio domáce potreby a veľa ďalších produktov, ktoré svojim prístupom šetria naše okolie.Cieľom Eco Village je v duchu „zelených“ tém a „zelených“ vystavovateľov upriamiť pozornosť na aktuálne otázky súvisiace so životným prostredím. Organizátor BBC 1 Plus tak túži prostredníctvom svojich eko aktivít prebudiť aj v zamestnancoch budovy, aj u širokej verejnosti potrebu prevencie a zodpovedného prístupu ku životnému prostrediu. „,“ hovorí, lízingový riaditeľ BBC 1 Plus.Mottom štvrtého ročníka je „začnime dnes“. Aj malým krokom jednotlivca, ako napríklad keď domácnosti začnú separovať a kompostovať odpad, totiž môžeme pomôcť našej planéte. Každý rok pritom vznikne asi 45 miliárd hektolitrov nespracovaného odpadu.Pripravený je pre návštevníkov aj eko program približujúce viaceré ekologické témy a problémy. Vedeli ste napríklad, že odevný priemysel patrí medzi tie ekologicky najhoršie? Rozprávať o tejto téme ako aj o „kvalite versus kvantite a udržateľnej móde - včera, dnes a zajtra" bude hovoriť textilná a odevná výtvarníčka Ina Budovská. Celodenným programom návštevníkov prevedie moderátorka Diana Hágerová.Sledujte aktuálne informácie z príprav štvrtého ročníka zeleného trhoviska na stránke www.facebook.com/ecovillage.sk