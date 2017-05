ECO VILLAGE štartuje už tento štvrtok 18. mája

Foto: ECO VILLAGE Foto: ECO VILLAGE

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. mája (OTS) - Tradícia zeleného trhoviska Eco Village pokračuje už štvrtým rokom a rozrastá sa čoraz viac! Už tento štvrtok 18. mája 2017 opäť privíta milovníkov eko a bio štýlu, ale aj priaznivcov trhovísk a príjemných podujatí. Ekologické trhovisku sa koná na Plynárenskej ulici v Bratislave od 10.00 hod. a prinesie desiatky predajných stánkov so zeleným myslením, ale aj dobrú zábavu a bohatý sprievodný program.Témou tohto ročníka je Začnime dnes a reč bude nielen o recyklácii alebo trvalo udržateľnej móde. Počas Eco Village nakúpite biokozmetiku, ekologické výrobky do domácnosti a ochutnáte poctivé koláčiky či výnimočnú kávu. Modetátorkou podujatia bude Diana Hágerová, ktorá má pozitívny vzťah k ekológii.Návštevníci môžu priniesť obnosené oblečenie, ktoré využije Ekocharita Slovenska, recyklácia bude dominantnou myšlienkou nábytku umelca Zdenka Šuttu – Chomus Manufacture. Vďaka spoločnosti JUB bude možné namaľovať si vlastnú eko tašku, ktorú si zadarmo odnesiete domov, v stánku Inštitútu stresu vám poradia, ako si trénovať harmonizujúci stav a zabojovať proti stresu. V čase obeda návštevníkov rozhýbe pohybový workshop spoločnosti The Tribe. Lahodnú kávu naservíruje Urban Coffee, čerstvé ovocné šťavy Barbell Smoothie Bar, top hotdogy ponúkne stánok NYC Corner, vegetariánsku kuchyňu stánok GORAGA, o tradičné chute sa postará Buchtáreň či Podplamenník, dezerty prinesie PURISTA, smäd uhasí ŽiWELL.Aj tento rok majú všetci návštevníci možnosť zapojiť sa do súťaže o bicykel značky Kellys. Stačí prísť a vyplnené kontaktné údaje vhodiť do žrebovania.na facebookovom profile Eco Village Brány Eco Villlage budú otvorené celý deň, v čase od 10.00 hod do 18.00 hod. Cieľom zeleného trhoviska Eco Village je upriamiť pozornosť na ekológiu a zelené témy a zvýšiť medzi ľuďmi povedomie o zdravom životnom štýlom. Organizátorom podujatia je BBC 1 Plus, prvá zelená kancelárska budova v Bratislave. „,“ hovorízo spoločnosti CA Immo, lízingový riaditeľ budovy BBC 1 Plus.