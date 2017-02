Ed Sheeran zverejnil video k Shape Of You, zahral si v ňom boxera

Anglický spevák a textár Ed Sheeran. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) – Spevák Ed Sheeran sa drží už tretí týždeň v Anglicku na prvých dvoch priečkach singlového rebríčka. Na ostrovoch okupuje aj prvé dve miesta v prehľade najhranejších piesní, niečo také sa v Británii stalo prvýkrát v histórii. A ešte jeden primát si 25-ročný pesničkár pripísal v minulom týždni. Nikomu sa doposiaľ nepodarilo z trónu najhranejšej nahrávky v Anglicku zosadiť vlastnú pieseň inou vlastnou skladbou. Momentálne kraľuje Shape Of You, pred týždňom Castle On The Hill.Video Shape Of You sa nakrúcalo v americkom meste Seattle pod vedením režiséra Jasona Koeniga. Sheeran si v ňom zahral boxera, ktorý sa chystá na veľký zápas a zároveň prežíva romantický vzťah so svojou trénerkou, ktorú hrá modelka a tanečnica Jennie Pegouskie. Súpera v ringu hrá sumo wrestler Yama.Anglický spevák Ed Sheeran (*17.2.1991) si prvý veľký úspech získal už s debutovým albumom + (plus), ktorý vyšiel v septembri 2011 a dostal sa v anglickom rebríčku až na prvé miesto, v Spojených štátoch bol piaty a jeho predaj prekročil tri milióny nosičov. V júni 2014 vydal druhý album x, ktorý bol prvý doma aj v Spojených štátoch a jeho predaj dosiahol osem miliónov nosičov. Na marec ohlásil vydanie tretieho štúdiového albumu.TASR informovala Renáta Tomášová, marketingová a promo manažérka spoločnosti Warner Music Czech Republic.