Edmund Hillary stál ako prvý na streche sveta: Zdolal Mount Everest

Auckland/Bratislava 11. januára (TASR) - Novozélanďan Edmund Hillary sa stal zrejme najslávnejším horolezcom všetkých čias. Najvyšší vrchol sveta Mount Everest, vysoký 8848 metrov, pokoril 29. mája 1953. O päť rokov neskôr, v rámci britskej polárnej expedície, dosiahol 4. januára 1958 južný pól. Dnes uplynie desať rokov od jeho úmrtia.Edmund Hillary sa narodil 20. júla 1919 v Tuakau južne od Aucklandu na Novom Zélande, otec živil rodinu včelárstvom a deti, Edmund, jeho sestra a brat museli pomáhať pri ročnej produkcii 30-60 ton medu. Do hôr sa dostal až ako 16 ročný žiak gymnázia. V zime roku 1935 sa však zúčastnil na školskom výlete do hôr, kde zažil aj svoj prvý sneh a odvtedy žil len pre ne. O desať rokov už mal pochodené všetky najvyššie pohoria na Novom Zélande.Hillaryho sestra sa v roku 1950 vydala do Británie a Hillary sa dostal prvýkrát do Európy – neodpustil si cestu do rakúskych a švajčiarskych Álp, kde absolvoval niekoľko výstupov, ktoré boli preňho potrebnou skúsenosťou pred cestou do hôr najvyšších.V Himalájach vystúpil na 11 vrcholov. Po jedenástom sa rozhodol skonfrontovať s tým najvyšším. V rokoch 1951 a 1952 sa pripojil k dvom (neúspešným) vedeckým expedíciám, kde pritiahol pozornosť vedúceho pripravovanej britskej expedície Sira Johna Hunta. V nasledujúcom roku sa výprava rozhodla zaútočiť na Mount Everest, vysoký 8848 metrov. V marci 1953 postavili základný tábor, v máji toho roku dosiahla skupinka štyroch horolezcov Južné sedlo (medzi Mount Everestom a Lhotse). Dvaja z nich však ďalší výstup vzdali pre zdravotné problémy z výšky (akrofóbiu). Zostalo na Hillarym a skúsenom nepálskom šerpovi Tenzingovi Norgayovi, ktorý sa zúčastnil už na piatich predchádzajúcich pokusoch, aby konečne pokorili strechu sveta. Na najvyššom bode Zeme stáli 29. mája 1953 o 11.30 h. Po rovnako náročnom zostupe a návrate do tábora vyriekol Hillary pamätné, neveľmi úctivé slová: "Tak sme toho bastarda dostali". Zhodou okolností Mount Everest padol 4 dni pred korunováciou britskej kráľovnej Alžbety II. Správu preto zámerne podržali a oznámili až večer pred korunováciou.Hillary sa stal zrejme najslávnejším horolezcom všetkých čias a za svoj výkon získal šľachtický titul. V nasledujúcich rokoch sa podieľal na niekoľkých expedíciách v Antarktíde, 4. januára 1958 v rámci britskej polárnej expedície dosiahol južný pól. V 60. rokoch 20. storočia sa vrátil do Nepálu a popri dobýjaní ďalších vrcholov sa výraznou mierou zaslúžil o vznik nemocníc a škôl v tejto oblasti a zlepšovanie životného prostredia v okolí Mount Everestu.Jeho život naplnený túžbou po poznaní a dobrodružstve poznačila rodinná tragédia, keď v roku 1975 stratil manželku Louise aj s dcérou Belindou. Obidve zahynuli pri leteckom nešťastí blízko nepálskeho Káthmandú na ceste za Hillarym. Hillary sa znovu oženil až v decembri 1989 s vdovou po svojom priateľovi Petrovi Mulgrewovi - June Mulgrewovou.Poslednú návštevu Himalájí uskutočnil Hillary - pre svoju výšku 1,88 centimetrov prezývaný Nepálčanmi "Veľký muž" - v sprievode neoficiálnej kronikárky himalájskych expedícií Elizabeth Hawleyovej v apríli 2007.Edmund Hillary zomrel 11. januára 2008 na srdcový záchvat vo veku 88 rokov v mestskej nemocnici v Aucklande na Novom Zélande. "Všetci máme svoje sny. Edmund mal však energiu a vôľu ich aj uskutočniť," uviedol Hillaryho dlhoročný priateľ Jim Wilson.Svojho váženého dobrodruha a humanistu si Novozélanďania uctili aj umiestnením jeho portrétu - v tom čase ako jediného občana Nového Zélandu - na novozélandskej bankovke. V máji 2014 nepálske úrady pomenovali dva himalájske štíty v oblasti Mount Everestu po Edmundovi Hillarym a Tenzingovi Norgayovi.Hillaryho výšvih, takmer zvislý 12-metrový útvar na juhovýchodnom hrebeni Everestu, predstavoval poslednú prekážku na ceste na vrchol s nadmorskou výškou 8848 metrov. Známy útvar vo vrcholovej časti Mount Everestu, najvyššej hory sveta, už neexistuje, oznámila BBC v máji 2017. Britský horolezec Tim Mosedale potvrdil správy o zániku Hillaryho výšvihu po tom, ako 16. mája 2017 dosiahol vrchol tejto hory. "Výšvih je spätý s históriu Everestu. Je veľká škoda, že ho už niet," uviedol Mosedale s tým, že ide o "koniec jednej éry". Zánik pritom pripísal rozsiahlemu zemetraseniu v Nepále z roku 2015.