EFL predala televízne práva za 600 miliónov libier

Londýn 12. septembra (TASR) - Finančná hodnota nižších anglických futbalových súťaží výrazne stúpne. Vedenie Anglickej futbalovej ligy (EFL) predalo televízne práva spoločnosti Sky na zápasy troch profesionálnych súťaží pod Premier League za 600 miliónov libier.Satelitný operátor Sky bude vysielať prenosy z druhej (League Championship), tretej (League One) aj štvrtej (League Two) ligy a dvoch pohárových súťaží. EFL uzavrelo so Sky kontrakt na päť rokov, ktorý začne platiť od roku 2019. Ročný nárast výnosov je 36 percent.Najväčší akcionár Sky je spoločnosť Twenty-First Century Fox Inc., ktorú vlastní austrálsko-americký podnikateľ Rupert Murdoch. V utorok o tom informovala agentúra AP.