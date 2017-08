Egypt opäť fascinuje: Archeológovia objavili hrobky spred 2000 rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Káhira 16. augusta (TASR) - Egyptské ministerstvo pre pamiatky informovalo, že archeológovia objavili tri hrobky spred viac ako 2000 rokov z éry Ptolemaiovcov.K nálezu došlo v údolí Nílu v provincii Minjá južne od Káhiry v lokalite známej ako Al-Kamín as-Sahráwí. Podľa ministerstva odkryté sarkofágy a úlomky keramiky svedčia o tom, že išlo o veľké pohrebisko z obdobia medzi 27. dynastiou a grécko-rímskou érou.V jednej z hrobiek bola pohrebná šachta vytesaná do skaly a viedla do komory, kde našli štyri sarkofágy, ktorých časť bola vymodelovaná do tvaru ľudskej tváre. Sarkofágy boli pre dve ženy a dvoch mužov. Iná hrobka sa skladala z dvoch komôr - jedna z nich mala šesť otvorov pre uloženie telesných pozostatkov vrátane jednej pre dieťa.Archeológovia pokračujú vo vykopávkach v rámci pátrania po pamiatkach v tretej hrobke, dodáva agentúra AP.