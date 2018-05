Egypt počas ramadánu nechá otvorený hraničný priechod do Gazy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káhira 18. mája (TASR) - Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí nariadil vo štvrtok otvorenie hraničného priechodu Rafah s pásmom Gazy počas celého moslimského pôstneho mesiaca ramadán. Sísí to napísal na sociálnej sieti Twitter, informuje agentúra Reuters.Egyptská hranica s týmto palestínskym územím je väčšinu roka uzavretá. Priechod Rafah sa však v pravidelných intervaloch otvára, hoci zvyčajne len na pár dní.Aktuálne otvorenie počas celého ramadánu, ktorý sa začal vo štvrtok, má byť najdlhšie za uplynulých niekoľko rokov. Sísí na svojom profile na Twitteri uviedol, že chce týmto spôsobomV pásme Gazy vládne palestínske radikálne hnutie Hamas, ktoré však nekontroluje najdôležitejšie hraničné priechody do tejto enklávy: Rafah s Egyptom a Erez s Izraelom. Kontrolu nad nimi Hamas - v rámci dohody o zmierení - odovzdal koncom minulého roka Palestínskej samospráve so sídlom v Predjordánsku.Egypt uzavrel hraničný priechod Rafah po útokoch na egyptské bezpečnostné zložky na Sinajskom polostrove, ktoré sa vystupňovali v roku 2013. Egyptskí predstavitelia pripísali zodpovednosť za niektoré z týchto útokov palestínskym militantom.