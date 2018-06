Egypt sa modlí za Salaha, Uruguajčania chcú víťazný odpich

Mohamed Salah leží zranený na ihrisku počas finále Ligy majstrov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

A-skupina, 1. kolo:

EGYPT - URUGUAJ, piatok 15. júna, 14.00 SELČ, Jekaterinburg (štadión Jekaterinburg Arena)

hlavný rozhodca: Björn Kuipers (Hol.)



predpokladané zostavy:



Egypt: El Hadary - Fathy, Gabr, Hegazi, Abdel-Shafy - Said, Elneny - Warda, Hamed, Sobhi - Mohsen

Uruguaj: Muslera - Pereira, Gimenez, Godin, Caceres - C. Rodriguez, Vecino, Bentancur - De Arrascaeta - Cavani, Suarez

Jekaterinburg 15. júna (TASR) - Fanúšikovia Egypta sa modlia za to, aby ich futbalová reprezentácia v úvodnom zápase na 21. MS v Rusku nastúpila v základnej zostave s kľúčovým mužom ofenzívy Mohamedom Salahom. Útočník FC Liverpool sa zranil pred takmer tromi týždňami vo finále Ligy majstrov 2017/18 proti Realu Madrid a hoci pred pár dňami začal trénovať s loptou, ba s výpravou aj nabral z Grozného smer Jekaterinburg, jeho zdravotný stav bude neustále pod drobnohľadom lekárov. Verdikt ohľadom jeho (ne)nasadenia do piatkového súboja A-skupiny proti Uruguaju zrejme padne až v poslednej možnej chvíli.povedal Salah akreditovaným novinárom v dejisku MS. Autor 44 minulosezónnych gólov v drese Liverpoolu z taktických dôvodov neposkytol informácie o svojom zdravotnom stave.Kým Egypťania úpenlivo dúfajú v jeho štart, ich juhoamerický rival sa stopercentne bude môcť oprieť o obrovskú útočnú silu, ktorú predstavujú Edinson Cavani s Luisom Suarezom. Prvý menovaný nastrieľal v skončenej sezóne za Paríž Saint-Germain 40 gólov, o dva viac ich má celkovo na konte v drese Uruguaja. V kvalifikácii MS 2018 prispel k postupu "Urus" desiatimi presnými zásahmi a bol najlepším strelcom juhaomerickej zóny, o tri góly menej zaznamenali Lionel Messi a Gabriel Jesus.povedal Cavani.Uruguaj povedie už na celkovo štvrtých MS Oscar Tabarez (1990, 2010, 2014, 2018). Sedemdesiatjedenročný tréner prezývaný "El Maestro" (Učiteľ) dokázal s národným tímom zakaždým postúpiť zo základnej skupiny, na MS 2010 v Juhoafrickej republike to jeho zverenci dotiahli až do semifinále. Pred štyrmi rokmi ich v osemfinále zastavila Kolumbia.povedal Tabarez.Egyptský brankár Essam El Hadary sa môže zapísať do histórie. V prípade, že nastúpi, stane sa vo veku 45 rokov najstarším hráčom so štartom na svetovom šampionáte. Africký tím trápi slabá forma, v tomto roku zatiaľ neokúsil pocit víťazstva. V marcovom asociačnom termíne prehral 1:2 s Portugalskom a 0:1 s Gréckom, v záverečnej fáze prípravy remizoval s Kuvajtom 1:1, Kolumbiou 0:0 a Belgicku podľahol jednoznačne 0:3. Proti Kolumbii, ktorá má papierovo približne rovnakú silu ako Uruguaj, sa však koučovi Egypta Hectorovi Cuperovi remíza málila.vyhlásil Cuper. Na utorkovom tréningu utrpel stopér Ali Gabr zranenie tváre, ktoré by mu však nemalo brániť v štarte.Uruguaj sa nachádza v odlišnom rozpoložení po marcových výhrach 2:0 nad Českom a 1:0 nad Walesom, 7. júna si v generálke na MS poradil s Uzbekistanom 3:0.