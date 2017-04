Egyptská armáda oznámila zabitie 19 islamských extrémistov na Sinaji

Ilustračná snímka Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Káhira 20. apríla (TASR) - Egyptská armáda dnes oznámila, že jej vzdušné sily zabili 19 islamských extrémistov pri operácii v severnej časti nepokojného Sinajského polostrova.Nálety zamerané protimiestnej skupiny hlásiacej sa k organizácii Islamský štát (IS) viedli podľa oznámenia tiež k zničeniu štyroch vozidiel.Vyhlásenie armády prišlo deň po tom, ako polícia oznámila, že zabila jedného z militantov, ktorý sa zúčastnil na útoku na kontrolné stanovište neďaleko známeho Kláštora svätej Kataríny na juhu Sinaja, pri ktorom v utorok zahynul policajt.Egyptská armáda tvrdí, že každý rok zabije stovky militantov v oblasti Sinaja, kde pôsobia, aj keď zriedka poskytne dôkazy. Novinári a ľudia, ktorí tam nebývajú, majú vstup do tejto oblasti zakázaný, konštatuje agentúra AP. Pri boji proti extrémistom už zahynuli stovky príslušníkov bezpečnostných síl.Aktivity militantov spojených s IS sa sústreďujú na severný Sinaj, príležitostne však útočia aj južnejšie.