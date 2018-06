Egyptský futbalista M. Salah by mal nastúpiť proti Rusku

Mohamed Salah, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 16. júna (TASR) - Egyptský futbalista Mohamed Salah je pripravený zasiahnuť do zápasu na MS v Rusku proti domácej reprezentácii. Uviedli to v nedeľu predstavitelia Egyptskej futbalovej federácie.Opora Egypťanov mala nastúpiť už v úvodnom zápase proti Uruguaju, ale tréner Hector Cuper ešte nechcel riskovať. V dejisku šampionátu však absolvoval Salah röntgenové vyšetrenie poraneného ramena a to dopadlo pozitívne.Egypt vo svojom prvom zápase v A-skupine prehral s Uruguajom 0:1. Duel s Ruskom je na programe v utorok 19. júna o 20.00 SELČ v Petrohrade.