EHealth môže v niektorých ambulanciách meškať, pripustil Blaškovitš

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júna (TASR) – Zrejme nie každá ambulancia bude začiatkom budúceho roka využívať elektronické zdravotníctvo, pripustil šéf Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Peter Blaškovitš. Takzvaný eHealth má do ostrej prevádzky vstúpiť práve na začiatku roka 2018.povedal Blaškovitš, ktorý tak potvrdil slová ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) pre televíziu Markíza.Šéf NCZI vysvetlil, že sa pripravuje legislatívny balík, ktorý pre tých, čo budú meškať, stanoví prechodné obdobie. Týkať sa to môže napríklad lekárov, ktorí nemajú na pripojenie potrebnú technologickú výbavu.Systém eHealth je v súčasnosti v pilotnej fáze, niektoré ambulancie ho testujú. Koncom minulého roka sa lekári sťažovali na technické problémy či ťažkosti s výkonnosťou.informoval Blaškovitš.NCZI komunikuje s Národným bezpečnostným úradom o ochrane údajov. Ak bude v systéme pripojených dostatok ambulancií, NCZI uvažuje i o simulovaných útokoch na systém.Systém eHealth si doteraz vyžiadal vyše 40 miliónov eur. Jeho podpora však ešte "zhltne" ďalšie milióny eur ročne. Odhadovaná cena je 4,7 milióna eur bez DPH za jeden rok, kontrakt s víťazom má byť trojročný s opciou na jeden rok, verejné obstarávanie v tejto veci ešte prebieha.EHealth má elektronizovať zdravotnícke služby. Termín jeho zavedenia sa už viackrát posúval. Do pilotnej verzie sa mal pôvodne spustiť už v roku 2013. Systém má priniesť elektronickú komunikáciu medzi lekármi, nemocnicami, laboratóriami či lekárňami. Benefity elektronizácie majú spočívať aj v lepšom predpisovaní liekov, zabrániť by sa malo i duplicitným vyšetreniam.Začiatkom budúceho roka by mali byť všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti povinní ukladať dáta do elektronickej zdravotnej knižky občana. V tej budú ich lekárske správy, výsledky laboratórnych vyšetrení, recepty na lieky, ako aj pacientsky sumár.Poistenci majú pre potreby elektronického zdravotníctva využívať občianske preukazy s elektronickým čipom. Do roku 2021 však platí prechodné obdobie, pacienti sa môžu teda preukázať buď občianskym s čipom, alebo s preukazom poistenca.