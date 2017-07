eHealth si vyžiada ďalšie výdavky, treba posilniť jeho infraštruktúru

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. júla (TASR) – Elektronizácia zdravotníctva si vyžiada ďalšie výdavky. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) hľadá firmu, ktorá za viac ako štyri milióny eur obnoví a kapacitne posilní infraštruktúru systému eHealth." povedala hovorkyňa NCZI Soňa Valášiková. Od prvého mája tohto roka má byť prevádzka súčasnej infraštruktúry i bez garancie doby opravy.Zákazka je na obdobie 24 mesiacov, s víťazom verejného obstarávania sa má podpísať rámcová dohoda tak, aby sa dodávky tovaru mohli vykonávať postupne. Kritériom pre výber úspešného uchádzača bude najnižšia cena. "" vysvetlila Valášiková.Elektronizáciu zdravotníctva by mal štát naostro spustiť budúci rok. Znamená to, že všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú od roku 2018 povinní ukladať dáta do elektronickej zdravotnej knižky občana, v súčasnosti je eHealth v pilotnej fáze. Šéf NCZI Peter Blaškovitš však nedávno pripustil, že zrejme nie každej ambulancii sa to podarí." povedal Blaškovitš s tým, že sa pripravuje legislatívny balík, ktorý pre tých, čo budú meškať, stanoví prechodné obdobie. Týkať sa to môže napríklad lekárov, ktorí nemajú na pripojenie potrebnú technologickú výbavu.Systém eHealth si doteraz vyžiadal viac ako 40 miliónov eur, má elektronizovať zdravotnícke služby. Termín jeho zavedenia sa už viackrát posúval. Do pilotnej verzie sa mal pôvodne spustiť už v roku 2013. Systém má priniesť elektronickú komunikáciu medzi lekármi, nemocnicami, laboratóriami či lekárňami. Benefity elektronizácie majú spočívať aj v lepšom predpisovaní liekov, zabrániť by sa malo i duplicitným vyšetreniam.Poistenci majú pre potreby elektronického zdravotníctva využívať občianske preukazy s elektronickým čipom. Do roku 2021 však platí prechodné obdobie, pacienti sa môžu teda preukázať buď občianskym s čipom, alebo s preukazom poistenca.