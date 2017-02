EIB poskytla 50 mil. eur na podporu malých a stredných podnikov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. februára (TASR) - Európska investičná banka (EIB) poskytla skupine VÚB úverovú linku v objeme 50 miliónov eur. Zvýhodnené úvery sú určené na regionálny rozvoj, financovanie malého a stredného podnikania, podporu životného prostredia a vedomostnej ekonomiky.Pôžička je pokračovaním dlhodobej spolupráce medzi EIB a skupinou VÚB. Je to v poradí piata transakcia týchto dvoch inštitúcií. Tieto prostriedky by mali zvýšiť dostupnosť cenovo prijateľného dlhodobého financovania, konkurencieschopnosť a produktivitu malých a stredných podnikov, ktoré sú jedným z hybných motorov slovenskej ekonomiky.priblížil riaditeľ firemného bankovníctva VÚB banky Jozef Kausich.Zdroje sú určené pre malé a stredné podniky do 250 zamestnancov, pre väčšie korporácie s počtom zamestnancov do 3000 a pre iné spôsobilé verejné a súkromné entity s počtom zamestnancov nad 3000. O úver môžu požiadať aj mestá a obce. Prostriedky bude možné čerpať formou úveru. Žiadatelia, ktorí sa budú uchádzať o tieto financie, budú musieť splniť stanovené podmienky, najmä účel financovania, stav rozpracovanosti projektu, vlastnícku štruktúru dlžníka či podiel EIB zdrojov na financovaní.