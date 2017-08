Eichel rokuje s Buffalom o novej zmluve,malo by ísť o 8-ročný kontrakt

Hokejista Buffala Sabres Jack Eichel. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Buffalo 3. augusta (TASR) - Americký hokejista Jack Eichel rokuje s klubom zámorskej NHL Buffalo Sabres o novej zmluve, ktorá by mohla byť dlhodobejšia. Údajne by malo ísť o osemročný kontrakt. Informovala o tom agentúra AP.Dvadsaťročný Eichel by sa mohol stať obmedzeným voľným hráčom po nasledujúcej sezóne, novú zmluvu však môže podpísať už od 1. júla. Majiteľ klubu Terry Pegula vyhlásil, že k stanoveniu termínu neprišlo.povedal Pegula.Eichel už po skončení základnej časti uplynulej sezóny vyhlásil, že chce zostať v Buffale a nemieni meniť dres. Poprel tiež špekulácie o tom, že by sa bránil podpisu novej zmluvy, ak by v tíme zostal tréner Dan Bylsma, ktorý skončil vo svojej funkcii 20. apríla. Bylsmu v lete nahradil Phil Housley.Eichel je draftovou dvojkou z roku 2015. V minulej sezóne odohral vinou zranenia členka iba 61 zápasov, v ktorých nazbieral 57 bodov za 24 gólov a 33 asistencií. Draftovou jednotkou pred dvoma rokmi bol Connor McDavid, ktorý nedávno podpísal osemročný kontrakt s Edmontonom Oilers v hodnote 100 miliónov dolárov.