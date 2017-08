EICP: VSE má agresívne obchodné praktiky, aj za asistencie starostov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 17. augusta (TASR) - Na Európsky inštitút pre ochranu spotrebiteľa a právny štát (EICP) sa vlani obrátilo viacero občanov so žiadosťou o prešetrenie správania sa najväčšieho dodávateľa elektriny na východnom Slovensku, spoločnosti Východoslovenská energetika (VSE). Informoval o tom dnes na tlačovej besede v Bratislave predseda EICP Peter Ďuriš.priblížil.Občania podľa Ďuriša poukazovali na prípady, keď VSE prostredníctvom účelne zvolených formulácií v letákoch, SMS-správach a faktúrach vyvoláva u svojich zákazníkov pocity strachu, neistoty a pochybností v súvislosti so zmenou dodávateľa elektriny. VSE bez predloženia konkrétnych dôkazov spája alternatívnych dodávateľov elektriny s podvodnými praktikami alebo s bližšie nešpecifikovanou hrozbou oklamania zákazníka. VSE tak odrádza vlastných zákazníkov od zmeny dodávateľa.Informoval, že ako sa počas takmer polročného prešetrovania týchto prípadov zo strany EICP ukázalo, okrem spomínanej cielenej kampane, VSE intenzívne vplýva aj na starostov obcí na východnom Slovensku, aby prostredníctvom obecných rozhlasov šírili informácie o hrozbách spojených so zmenou dodávateľa a zasiahli tak čo najširšiu skupinu spotrebiteľov. EICP disponuje viacerými záznamami vysielania obecných rozhlasov, v ktorých predstavitelia obcí (v mene VSE) upozorňujú občanov na hrozbu zmeny dodávateľa spojenú s možným oklamaním alebo podvedením občanov, či dokonca s konaním, ktoré môže byť protizákonné.S odstupom hodín a dní navštevujú podľa EICP zamestnanci VSE dotknuté obce a pokračujú v nátlaku na spotrebiteľov s cieľom dosiahnuť zrušenie procesu zmeny dodávateľa, a to napriek tomu, že by im priniesol nemalú finančnú úsporu.VSE svojimi praktikami, na ktoré zlákala aj viaceré obce na východnom Slovensku, podľa EICP útočí na všetkých alternatívnych dodávateľov energií cez miestami až kriminalizáciu zmlúv uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov alternatívnych dodávateľov (tzv. podomový predaj). Na Slovensku však pôsobia aj dodávatelia, ktorí sú členmi Združenia dodávateľov energií (ZDE) a riadia sa Etickým kódexom (www.zde.sk), z ktorého vyplýva povinnosť konať vždy transparentne a zrozumiteľne, nepoužívať žiadne nekalé praktiky a zdržať sa konania, ktoré môže vzbudzovať zameniteľnosť člena s iným účastníkom trhu s elektrinou.VSE podľa EICP nie je členom ZDE, neviaže ju Etický kódex a pritom na trhu s plynom sama využíva podomový predaj prostredníctvom svojej sesterskej spoločnosti innogy Slovensko (pôvodné meno RWE Gas Slovensko). Na trhu s elektrinou, kde je dominantná, jej však nízky podiel zmeny dodávateľa vyhovuje, naďalej totiž inkasuje od spotrebiteľov vyššie ceny.uviedol pre TASR predseda ZDE Michal Hudec.Ďuriš upozornil, že EICP sa preto rozhodol obrátiť na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), aby preskúmali takéto manipulatívne praktiky VSE, zakázali ich a uložili VSE adekvátnu pokutu podľa zákona.poznamenal.dodal predseda EICP.EICP je mimovládnou organizáciou zaoberajúcou sa ochranou kolektívnych záujmov spotrebiteľov a navrátením dôvery v právny systém. V súčasnosti sa okrem obchodných praktík dodávateľov energií zaoberá aj kauzou nedovolenej štátnej pomoci na podporu hnedého uhlia, ktorá slovenským spotrebiteľom navyšuje náklady na energie.