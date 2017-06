Eintracht Frankfurt angažoval brankára Zimmermanna

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt 16. júna (TASR) - Nemecký futbalový klub Eintracht Frankfurt angažoval do svojich radov brankára Jana Zimmermanna, s ktorým podpísal dvojročný kontrakt. Tridsaťdvaročný Zimmermann prichádza ako voľný hráč z Mníchova 1860. V rokoch 2005-2010 už v Eintrachte pôsobil, no odchytal zaň len päť zápasov, informovala agentúra dpa. V novej sezóne by mal robiť "dvojku" fínskemu reprezentantovi a rodákovi z Bratislavy Lukášovi Hradeckému.