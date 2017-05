EK chce od štátov EÚ mandát na rokovanie s Ruskom o Nord Streame 2

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. mája (TASR) - Európska komisia (EK) predloží v najbližších dňoch členským štátom mandát na rokovanie s Ruskom o dohode na vybudovaní plynovodu Nord Stream 2. Pre TASR to povedal počas bezpečnostnej konferencie GLOBSEC 2017 Bratislava Forum viceprezident EK Maroš Šefčovič.vysvetlil Šefčovič.Pokiaľ členské krajiny mandát schvália, začnú sa rokovania s Ruskom o podmienkach, za akých by sa mohol projekt plynovodu Nord Stream 2 realizovať.dodal Šefčovič.Cez Nord Stream 2 by malo do Európy prúdiť viac ako 50 miliárd kubických metrov plynu ročne. Spotreba plynu v Európe by, podľa projekcií EK, nemala v najbližších rokoch rásť, ale skôr stagnovať.konštatoval Šefčovič.Celkové náklady na Nord Stream 2 sa odhadujú na 9,5 miliardy eur. Európske energetické firmy zabezpečia pre projekt vyše 4,7 miliardy eur. Výstavba plynovodu by sa podľa ruského Gazpromu mala začať na budúci rok a dokončiť do konca roka 2019.Slovensko je v súčasnosti jednou z hlavných tranzitných krajín na dodávku ruského plynu do západnej Európy. Situáciu však v posledných rokoch komplikujú spory Ruska s Ukrajinou, v dôsledku čoho sa Moskva rozhodla Ukrajinu obísť.