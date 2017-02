EK chce transparentnejšie uvádzanie európskej legislatívy do praxe

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg/Brusel 14. februára (TASR) – Návrh, ako transparentnejšie uvádzať európsku legislatívu do praxe dnes predstavila Európska komisia (EK). Štyrmi opatreniami si mieni vynútiť väčšiu politickú zodpovednosť členských štátov pri implementácii nových únijných pravidiel.Štvorica návrhov sa týka, teda procesu, počas ktorého členské štáty dohliadajú, ako EK implementuje schválené únijné pravidlá. Má to na starosti výbor, v ktorom sú zastúpení všetci členovia Únie.EK navrhuje zmenu hlasovacích pravidiel na konci implementačného procesu v danom výbore tak, aby sa rátali len hlasy za a proti. Chce tým znížiť počet členských štátov, ktoré sa zdržiavajú hlasovania, čím nútia EK prijať rozhodnutie bez jasného mandátu od členov EÚ.Väčšiu transparentnosť chce eurokomisia zabezpečiť tým, že hlasovacie pozície členských štátov budú zverejňované. Do implementačného procesu by mali byť prizvaní ministri z členských štátov, ak vo výbore nezaujmú stanovisko poverení národní experti. Ak výbor nedokáže dospieť k rozhodnutiu, podľa EK by mala o danej téme rozhodovať Rada EÚ.Podnetom pre EK na návrh opatrení boli prípady z ostatných rokov, keď členské štáty vo výbore nevedeli vyjadriť stanovisko k spôsobu implementácie citlivej legislatívy. Zdržiavali sa hlasovania, a tak EK uviedla do praxe viaceré rozhodnutia bez jasnej podpory členských štátov.Eurokomisia podobným spôsobom v posledných dvoch rokoch postupovala 17-krát, napríklad v prípade legislatívy týkajúcej sa používanie geneticky modifikovaných organizmov alebo herbicídov.O reformnom návrhu EK teraz bude rokovať Európsky parlament a Rada EÚ.