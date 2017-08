EK dala v januári a februári 2016 cca polmilióna eur na služobné cesty

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 9. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) vyplatila v prvých dvoch mesiacoch minulého roka 492.249 eur na uhradenie cestovných nákladov členov exekutívy EÚ. Uviedla to dnes agentúra Belga s odvolaním sa na článok v časopise Knack.Časopis spresnil, že na jedného eurokomisára vychádza priemerná suma 8790 eur mesačne. V január a februári 2016 členovia 28-členného kolégia komisárov uskutočnili 261 pracovných ciest po 26 členských štátoch Európskej únie a v 23 ďalších krajinách.Knack uviedol, že údaje získal od mimovládnej organizácie Acces to Europe, ktorej sa po troch rokoch súdnych konaní podarilo získať prístup k finančným správam týkajúcim sa cestových nákladov komisárov EÚ za január a február 2016.Podľa článku väčšina pracovných ciest eurokomisárov, okolo 60 percent, trvá pomerne krátko - menej ako dva pracovné dni. Služobné cesty členov exekutívy EÚ v tomto období boli rôzne: od vystúpenia pred poslancami Európskeho parlamentu v Štrasburgu, cez výjazd do krajiny, ktorá prevzala polročné rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ, účasť na Svetovom ekonomickom fóre v Davose vo Švajčiarsku po oficiálne návštevy v krajinách mimo EÚ, stretnutia s občanmi v domovských krajinách eurokomisárov a účasť na rôznych konferenciách a seminároch venovaných agende, ktorú presadzuje EÚ.