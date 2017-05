EK: Dočasné zavedenie víz pre Američanov by bolo kontraproduktívne

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 2. mája (TASR) - Európska komisia (EK) sa domnieva, že by bolo kontraproduktívne, ak by zaviedla vízovú povinnosť pre občanov Spojených štátov, ktorí cestujú do krajín Európskej únie. Požaduje to Európsky parlament v rámci princípu reciprocity, pretože USA aj napriek výzvam EÚ nezrušili vízový režim pre občanov piatich krajín Únie - Bulharska, Cypru, Chorvátska, Poľska a Rumunska.Eurokomisár pre migráciu Dimitris Avramopulos na dnešnej tlačovej konferencii uviedol, že cieľom Európskej komisie je dosiahnuť úplnú reciprocitu vízových vzťahov s USA i Kanadou.spresnil komisár.Európsky parlament prijal 2. marca tohto roku rezolúciu, v ktorej exekutívu EÚ vyzýva, aby v termíne do dvoch mesiacov znovu zaviedla vízovú povinnosť pre občanov Spojených štátov, ktorí cestujú do krajín Únie. Komisia má konať podľa princípu reciprocity, keďže USA požadujú víza od občanov piatich členských krajín.To isté europarlament žiadal aj pre Kanadu, ktorá zatiaľ nezrušila víza pre všetkých občanov Bulharska a Rumunska, ale dala tento záväzok pri podpise Dohody o voľnom obchode s EÚ (CETA). Kanadská vláda oznámila, že od 1. mája ruší vízovú povinnosť pre niektoré kategórie občanov oboch balkánskych krajín, úplná liberalizácia víz začne platiť od 1. decembra tohto roku.Európska komisia vo vyhlásení zdôraznila, že vzhľadom na významný pokrok dosiahnutý v uplynulom roku a na dobrý vývoj prebiehajúcich rokovaní by v tomto okamihu bolo dočasné zavedenie víz pre USA a Kanadu kontraproduktívne a nepomohlo by dosiahnutiu hlavného cieľa - bezvízového cestovania pre všetkých občanov EÚ.Exekutíva EÚ upozornila, že práve tentoviedol k tomu, že Kanada od 1. mája čiastočne zrušila vízovú povinnosť pre Bulharov a Rumunov. Komisia zároveň zdôraznila, že došlo k obnoveniu kontaktov s novou americkou vládou s cieľom dosiahnuť úplnú vízovú reciprocitu.EK spolupracuje s Washingtonom a s piatimi členskými štátmi Únie na spoločnom vyhlásení, ktoré by mali predstaviť na júnovom zasadnutí ministrov vnútra EÚ a USA. Američania potvrdili záväzok odstrániť víza pre občanov piatich krajín EÚ, ak tieto budú spĺňať kritériá stanovené v americkej legislatíve.