EK: EÚ musí rýchlou dohodou o novom rozpočte ukázať, že dokáže konať

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 9. januára (TASR) - Európska únia (EÚ) musí svetu dokázať, že dokáže konať tým, že rýchlo uzavrie rokovania o dlhodobom rozpočtovom pláne, myslí si komisár EÚ pre rozpočet Günther Oettinger. Tento tradične zdĺhavý proces aktuálne ešte komplikuje brexit.povedal Oettinger. To by podľa neho vyslalo signálEurópska komisia (EK) by mala predstaviť svoj návrh rozpočtu pre obdobie po roku 2020, aby sa v nasledujúcich 12 mesiacoch, ešte pred ďalšími európskymi voľbami, dosiahla dohoda s členskými štátmi a zákonodarcami EÚ. V prípade posledného takzvaného viacročného finančného rámca trvalo uzavretie dohody dva roky.Odhaduje sa, že odchod Británie zanechá v rozpočte dieru vo výške 12 až 13 miliárd eur ročne. EK navrhuje jej zaplátanie na polovicu prostredníctvom zníženia výdavkov, rovnako ako zvýšením príspevkov od ostatných členských krajín.Rozpočet EÚ tradične predstavuje okolo 1 % hrubého domáceho produktu (HDP), pričom tohtoročné výdavky by mali dosiahnuť asi 145 miliárd eur. EK chce mierne zvýšiť rozpočet v pomere k výkonu ekonomiky, aby sa pokryl výpadok spôsobený brexitom rovnako ako nové výdavky, napríklad v oblasti migrácie, kontroly hraníc a obrany.