EK kritizuje návrh rozpočtu Talianska pre rok 2018

Brusel/Rím 28. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) kritizuje návrh rozpočtu Talianska pre budúci rok.Preložený návrh rozpočtu podľa EK neplní ani požiadavky, ktoré mal na Rím Brusel, rovnako ani to, čo sľubovalo samotné Taliansko. EK môže zamietnuť návrhy rozpočtu, ak sú výrazne v rozpore s jej fiškálnymi pravidlami. Talianska vláda má teraz do utorka (31.10.) čas na zaujatie stanoviska.EK konkrétne od Ríma požaduje štrukturálne vylepšenie o 0,6 % hrubého domáceho produktu (HDP). Na základe predložených čísel by sa však schodok mal znížiť len o 0,2 % HDP.Európska komisia sa kriticky postavila aj k rozpočtovým plánom Portugalska, Belgicka a Francúzska a vyžiadala si dodatočné informácie.