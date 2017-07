EK má akčný plán na podporu Talianska vystavenému prílevu utečencov

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 4. júla (TASR) - Európska komisia (EK) navrhla dnes akčný plán na podporu Talianska, ktoré je vystavené masovému prílevu migrantov prichádzajúcich z Líbye. Plán, ktorý predstavitelia exekutívy EÚ predstavili na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu, predpokladá ďalšiu finančnú pomoc talianskym a líbyjským úradom s cieľom lepšie zvládať túto situáciu.Akčný plán EK má zároveň pomôcť Taliansku vypracovať kódex správania pre mimovládne organizácie, ktoré uskutočňujú pátracie a záchranné operácie v Stredozemnom mori. Podľa talianskych úradov mimovládky svojou činnosťou posmeľujú migrantov na ich ceste do Európy a je aj podozrenie na ich spoluprácu s pašerákmi ľudí.Plán za 46 miliónov eur, ktorý bol predložený na posúdenie Európskemu parlamentu a ktorý EK pripravila spolu s Talianskom, predpokladá posilnenie kapacít líbyjských orgánov, ktoré bojujú s fenoménom migrácie. EÚ zároveň poskytne Taliansku sumu 35 miliónov eur, ktorú môže použiť okamžite pri riešení migračnej krízy.Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) z viac ako 100.000 migrantov, ktorí tohto roku prišli do Európy cez Stredomorie, vyše 85.000 prišlo do Talianska a takmer 9300 do Grécka. Cesta cez strednú časť Stredomoria sa stala hlavnou migračnou trasou do Európy.uviedol predseda EK Jean-Claude Juncker. Prvý podpredseda EK Frans Timmermans počas tlačovej konferencie v Štrasburgu upozornil, že výzva z Ríma pre ostatné európske krajiny, aby Taliansku s touto krízou pomohli, jeKomisia v rámci svojho akčného plánu žiada podporu pre návrh založiť na území Líbye koordinačné centrum pre záchranné operácie na mori a dôraznejšiu pomoc líbyjským pohraničným orgánom na južnej hranici Líbye. Podľa tohto plánu musia talianske orgány zintenzívniť návratovú politiku a poslať naspäť tých utečencov, ktorí nespĺňajú kritériá pre udelenie azylu.Na žiadosť Talianska je EK pripravená vyslať na pomoc vyše 500 odborníkov na návratovú politiku z európskej pobrežnej a pohraničnej stráže.O pláne, ktorý dnes eurokomisia predložila EP, a o kríze v Stredomorí, budú rokovať vo štvrtok ministri vnútra krajín EÚ počas neformálneho zasadnutia v Talline.