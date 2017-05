EK má podozrenie, že dochádza k zneužívaniu migrantov

Migranti zo Sýrie. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 16. mája (TASR) - Podozrenie zo sexuálneho zneužívania migrantov a indície naznačujúce korupciu sa vynorili podľa dnešnej večernej informácie Európskej komisie (EK) z Bruselu v súvislosti s tými, ktorí by mali pomáhať utečencom v Grécku.EK, ktorá sa na stopu nezákonného konania dostala údajne sama, pozastavila predbežne až do odvolania uvoľňovanie finančných prostriedkov pre zatiaľ nemenovanú organizáciu.Výkonný orgán Európskej únie sa súčasne vyslovil za čo najrýchlejšie poskytnutie starostlivosti predpokladaným poškodeným. EK informovala už o svojich poznatkoch grécke úrady. Kauzou by sa navyše mal zaoberať Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).Komisia súčasne podčiarkla, že v prípade porušovania základných práv a zneužívania európskych finančných prostriedkov pozná iba nulovú toleranciu.