EK navrhla aktualizovať pravidlá pre spotrebné dane z alkoholu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 25. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok predložila návrh na prepracovanie európskych pravidiel pre spotrebné dane z alkoholu, čím pripravila pôdu pre lepšie podnikateľské prostredie a nižšie náklady pre malých výrobcov alkoholu, ako aj pre vyššiu ochranu zdravia spotrebiteľov.Komisia spresnila, že návrh znamená, že malí a remeselní výrobcovia alkoholu (uvádzajú sa už aj nezávislí malí výrobcovia cideru) budú mať prístup k novému systému certifikácie v celej EÚ, ktorou sa potvrdí ich nárok na nižšie sadzby spotrebnej dane.Zároveň je tu snaha zakročiť proti nezákonnému používaniu denaturovaného alkoholu (oslobodený od dane) na výrobu falšovaných nápojov, čo chráni zdravie spotrebiteľov. Ďalším prínosom je zvýšená hranica pre pivo s nižším obsahom alkoholu, na ktoré sa môžu vzťahovať znížené sadzby.Eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti upozornil, že pravidlá EÚ pre spotrebné dane na etanol a alkoholické nápoje majú už viac ako 25 rokov.uviedol Moscovici. Vyzval všetky členské štáty, aby pri revízii doterajších pravidiel napredovali rýchlo a rozhodne.Nový návrh z dielne exekutívy EÚ prinesie zavedenie jednotného systému certifikácie, ktorá sa bude uznávať vo všetkých krajinách EÚ a poslúži ako osvedčenie statusu nezávislých malých výrobcov v celej Únii. Tým sa znížia náklady na administratívu a dodržiavanie predpisov pre malých výrobcov. Ďalej znamená presnú a pevnú klasifikáciu cideru v EÚ, ktorá v súčasnosti chýba, čo je prekážkou pre malých výrobcov cideru.Prínosom podľa EK bude aj objasnenie správnych výrobných postupov a podmienok na denaturovaný lieh v EÚ. Ten sa používa pri výrobe tovaru, ako sú čistiace prostriedky, prípravky na čistenie okien, parfumy či nemrznúce zmesi, a je oslobodený od spotrebnej dane. To však zneužívajú bezohľadní výrobcovia, ktorí denaturovaný alkohol používajú na výrobu a predaj potenciálne nebezpečných falšovaných nápojov bez daňovej záťaže.Nové pravidlá sa týkajú aj aktualizácie informačných systémov, ktoré nahradia prekonané papierové postupy na sledovanie pohybu určitého denaturovaného alkoholu. A v neposlednom rade je tu zvýšenie hranice pre pivo s nižším obsahom alkoholu z 2,8-objemového % na 3,5-objemového %, keď pri nepresiahnutí tejto hranice je výhoda zníženej sadzby dane. Cieľom EK je povzbudiť pivovary, aby boli inovatívne a vyvíjali nové výrobky a to by malo motivovať spotrebiteľov, aby uprednostnili nápoje s nižším obsahom alkoholu pred štandardnými alkoholickými nápojmi.Všetky príjmy zo spotrebných daní smerujú do národných rozpočtov krajín EÚ a predstavujú približne 5 až 18 % daňových príjmov alebo 2 až 5 % HDP členských štátov Únie.