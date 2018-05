EK navrhla rozpočet EÚ na rok 2019 vo výške 166 miliárd eur

Na snímke eurokomisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther Oettinger. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 23. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predložila návrh rozpočtu EÚ na rok 2019. Počíta v ňom so 166 miliardami eur v podobe viazaných rozpočtových prostriedkov, čo predstavuje zvýšenie o 3 % oproti tohoročnému rozpočtu.Komisia zdôraznila, že ťažisko budúcoročného rozpočtu tvoria investície do silnejšieho a odolnejšieho európskeho hospodárstva a na podporu solidarity a bezpečnosti na oboch stranách hraníc EÚ.Ide v poradí o šiesty rozpočet v rámci súčasného programového obdobia (2014-2020) a neprekračujú sa v ňom stanovené obmedzenia.Eurokomisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther Oettinger v správe pre médiá uviedol, že EK navrhla ambiciózny rozpočet, ktorý podporuje priority EÚ, najmä pokiaľ ide o investície, zamestnanosť, mládež, migráciu, solidaritu a bezpečnosť. Vyjadril nádej, že sa eurokomisia čo najskôr dohodne na jeho konečnej podobe s Európskym parlamentom a Radou EÚ (členské štáty).Návrh rozpočtu je založený na predpoklade, že Spojené kráľovstvo bude aj po svojom vystúpení z EÚ (30. marca 2019) naďalej prispievať k jeho plneniu až do konca roku 2020.