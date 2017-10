EK navrhuje reformu systému DPH zavedeného pred 25 rokmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dohoda, ktorú navrhuje EK, by mala byť postavená na štyroch základných pilieroch nového a jednotného priestoru v oblasti DPH:



- boj proti podvodom (najmä v oblasti cezhraničného obchodu);



- vytvorenie jedného kontaktného miesta (možnosť priznávať a platiť DPH na jednej online platforme a vo vlastnom jazyku);



- väčšia konzistentnosť (DPH sa bude hradiť v členskom štáte konečného spotrebiteľa, platiť bude sadzba daného členského štátu);



- menej administratívy, čiže jednoduchšie fakturačné pravidlá.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 4. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) dnes predstavila plány rozsiahlej reformy v oblasti daní z pridanej hodnoty (DPH), najväčšej za posledných 25 rokov. Modernizácia pravidiel má zjednodušiť systémy pre štátnu správu a podniky.Komisia upozornila, že kvôli stratám na DPH prichádza únia ročne o viac ako 150 miliárd eur, pričom tieto zdroje by sa dali vhodnejšie využiť napríklad na školy, budovanie ciest či na zdravotníctvo.Podľa odhadov EK len cezhraničné podvody s daňou z pridanej hodnoty spôsobujú straty 50 miliárd eur ročne, čo znamená 100 eur na každého občana EÚ. Navrhovaná reforma by mala znížiť túto sumu až o 80 %.Komisia navrhuje zmeniť súčasný systém DPH tak, aby sa predaj tovaru z jednej krajiny EÚ do druhej zdaňoval rovnakým spôsobom ako tovar predávaný v jednotlivých členských štátoch.Podpredseda EK zodpovedný za euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis uviedol, že je nevyhnutné obnoviť súčasný systém DPH, ktorý bol zavedený pred štvrťstoročím a prispôsobiť ho súčasným potrebám. "Potrebujeme systém, ktorý nám umožní efektívnejšie riešiť cezhraničné podvody s DPH," zdôraznil.Eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici doplnil, že 25 rokov po vytvorení jednotného trhu podniky a spotrebitelia v EÚ čelia 28 rôznym režimom DPH, čo zločincom a prípadne aj teroristom umožňuje využívať existujúce medzery a ročne pripraviť EÚ o 50 miliárd eur.avizoval Moscovici. Návrh z dielne EK podľa neho uľahčí život spoločnostiam, ktoré obchodujú cez hranice, zníži úroveň byrokracie a zjednoduší postupy súvisiace s DPH.Návrh EK bude odoslaný na schválenie do Rady EÚ a na konzultáciu do Európskeho parlamentu. Následne v roku 2018 chce eurokomisia predložiť detailný legislatívny návrh v podobe Smernice o DPH.