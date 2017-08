EK: Nové automobily budú musieť splniť spoľahlivejšie emisné testy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 31. augusta (TASR) - Nové modely automobilov, až potom dostanú povolenie jazdiť po európskych cestách. Oznámila to dnes Európska komisia (EK).Komisia si zvlášť posvieti na dieselové vozidlá po emisnom škandále nemeckej automobilky Volkswagen (VW). Tá sa v roku 2015 priznala, že do dieselových modelov nainštalovala softvér, ktorý jej počas testov umožňoval zamaskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka.Nové testy majú podľa EKTesty budú povinné pre všetky nové modely automobilov, a to od 1. septembra 2017.Eurokomisár Jyrki Katainen onačil nové emisné testy za míľnik na ceste k ekologickejším autám. Emisný škandál podľa neho ukázal, že Európska únia (EÚ) potrebuje nezávislejšie testovanie automobilov, silnejší dohľad nad trhom s autami a možnosť zasiahnuť v prípade pochybenia.Nové testy budú širšie a presnejšie. Meranie emisií oxidov dusíka, ktoré sú hlavnou príčinou znečistenia ovzdušia, pri reálnych podmienkach jazdy (test RDE) bude spoľahlivejšie. A doplnia ho nové, oveľa realistickejšie laboratórne skúšobné procedúry (skúška WLTP) pre všetky emisie, vrátane emisií CO2, a tiež pre meranie spotreby paliva. Oba testy budú povinné od septembra 2017 pre všetky nové modely vozidiel a budú sa postupne zavádzať v rokoch 2018-2019.Nemecký časopis Der Spiegel v júli napísal, že automobilky VW, BMW, Audi, Porsche a Daimler možno uzavreli kartelovú dohodu a ich pracovné skupiny sa tajne stretávali, aby diskutovali o automobilovej technológii, nákladoch, dodávateľoch a kontrole emisií dieselových motorov.Koncern Daimler v júli zvolal v Európe do servisov vyše 3 milióny modelov Mercedes Benz na úpravu dieselových motorov.