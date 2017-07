EK odobrila investičnú pomoc vlády SR pre spoločnosť Mondi SCP

Spoločnosť SCP Mondi v Ružomberku Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Brusel 13. júla (TASR) - Európska komisia (EK) dnes oznámila, že podľa jej vyšetrovania investičná pomoc Slovenska vo výške 49 miliónov eur pre spoločnosť Mondi SCP, výrobcu papiera a buničiny, je v súlade s pravidlami Európskej únie (EÚ) o štátnej pomoci.Komisia dospela k záverom, že štátna podpora poskytnutá v marci 2016 (po predbežnom súhlase EK) prispeje k rozvoju regiónu, pričom neporuší pravidlá hospodárskej súťaže na jednotnom trhu EÚ.Investičná pomoc poskytnutá Slovenskom podporuje plány Mondi SCP investovať 310 miliónov eur do existujúcej prevádzky v Ružomberku na výrobu vlnitej kartonáže. Tá sa používa na výrobu vlnitej lepenky, ktorá sa spracováva na lepenkové škatule. Podnik plánuje rozšíriť vo svojej prevádzke výrobnú kapacitu buničiny a inštalovať nový papierenský stroj.Firemný projekt by mal vytvoriť 105 priamych pracovných miest. Komisia zobrala na vedomie, že Ružomberok sa nachádza v Žilinskom kraji na strednom Slovensku, v oblasti oprávnenej na regionálnu pomoc podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie.Exekutíva EÚ posúdila toto opatrenie podľa Usmernení o regionálnej štátnej pomoci, ktorá umožňuje členským štátom podporovať hospodársky rozvoj a zamestnanosť v menej rozvinutých regiónoch EÚ a posilňovať regionálnu súdržnosť v rámci jednotného trhu.Komisia dospela k záverom, že bez verejného financovania by sa projekt neuskutočnil v Ružomberku, ale na inom mieste mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a usúdila, že štátna pomoc bola obmedzená na minimum, lebo sotva kompenzovala finančnú nevýhodu podniku spôsobenú tým, že sa projekt realizoval v Ružomberku a nie v náhradnej lokalite.V stanovisku EK pre médiá sa uvádza, že pozitívne účinky tohto projektu na regionálny rozvoj prevažujú nad akýmikoľvek narušeniami hospodárskej súťaže spôsobenej štátnou pomocou