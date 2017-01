EK odporučila predĺženie hraničných kontrol v 5 štátoch Schengenu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Lýdia Vojtaššáková Foto: TASR/Lýdia Vojtaššáková

Brusel 25. januára (TASR) – Európska komisia (EK) dnes odporučila predĺženie hraničných kontrol v piatich členských štátoch Schengenu, a to o ďalšie tri mesiace. Podľa EK ešte nie sú dosiahnuté také podmienky, aby mohol Schengen fungovať bez dočasným kontrol na vnútorných hraniciach.uviedol podpredseda EK Frans Timmermans.Eurokomisár pre migráciu, vnútorné veci a občianstvo Dimitris Avramopulos dodal, že tieto kontroly nemôžu byť predlžované naveky a že je to len núdzové opatrenie.Únia sa snaží zabrániť nelegálnej a masovej migrácii, ktorá vyústila do zavedenia kontrol v rámci Schengenu, viacerými opatreniami. Vlani vznikla Európska pohraničná a pobrežná stráž, vznikli takzvané hotspoty na registráciu migrantov a EÚ uzavrela migračnú dohodu s Tureckom. Okrem toho pribudnú aj systematické kontroly ľudí prekračujúcich vonkajšiu hranicu Únie.Eurokomisia odporučila predĺženie hraničných kontrol v piatich štátoch Schengenu: Rakúsku, Nemecku, Dánsku, Švédsku a Nórsku. Odporúčanie EK nadobudne platnosť po schválení členskými štátmi v Rade EÚ.Rozsah, frekvencia a trvanie kontrol by mali byť vyhodnocované každý týždeň a upravované v závilosti na miere rizika a zrušené, keď už nebudú potrebné. Členské štáty musia každý mesiac vypracovať správu a odôvodniť trvanie hraničných kontrol.