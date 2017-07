EK odporučila ukončiť proti Grécku procedúru pre nadmerný deficit

Valdis Dombrovskis, archívne foto. Foto: TASR/AP/Yves Logghe Foto: TASR/AP/Yves Logghe

Brusel 12. júla (TASR) - Po ôsmich rokoch reforiem a úsporných opatrení, ktoré tvrdo zasiahli Grékov, Európska únia (EÚ) konečne uznala, že rozpočet Grécka už neporušuje pravidlá bloku.Fiškálna pozícia Grécka sa zlepšila a EÚ by mala ukončiť disciplinárne konanie proti nadmernému deficitu, uviedla dnes Európska komisia (EK). Grécku sa tak otvorí cesta k návratu na dlhopisové trhy.Podľa fiškálnych pravidiel EÚ musia členské štáty udržať svoje rozpočtové deficity pod úrovňou 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Ak tento limit prekročia, hrozia im sankcie, ba dokonca peňažné tresty, aj keď doteraz žiadna krajina pokutu nedostala.Grécko zaznamenalo v minulom roku rozpočtový prebytok 0,7 % HDP a očakáva sa, že v roku 2017 vykáže deficit iba 1,2 % HDP.uviedol viceprezident Európskej komisie Valdis Dombrovskis vo svojom vyhlásení.Eurokomisár pre hospodárske a menové záležitosti Pierre Moscovici uviedol, že ide o. Grécko, dodal, je pripravenéUkončenie procedúry, ktoré musia potvrdiť štáty EÚ, ešte viac zníži tlak na Atény po tom, ako veritelia z eurozóny minulý týždeň odblokovali novú splátku z tretieho gréckeho úveru vo výške 8,5 miliardy eur.Tento krok, ktorý sa očakával, by mal Grécku pomôcť pri vydávaní nových dlhopisov v nadchádzajúcich týždňoch alebo mesiacoch. Atény, s výnimkou dvoch emisií dlhopisov v roku 2014, na trhoch absentujú od začiatku dlhovej krízy v roku 2009.Očakáva sa, že výkon gréckej ekonomiky vzrastie v tomto roku o 2,1 %, aj keď miera nezamestnanosti v krajine bola v apríli na úrovni 21,7 % a je stále najvyššia v EÚ.Návrat na trhy by Grécku pomohol hladko ukončiť posledný záchranný program, v poradí tretí od roku 2010, ktorý vyprší v auguste 2018. Veritelia z eurozóny povzbudzujú Grécko, aby otestovalo trhy pred ukončením tohto programu.Podľa odhadu investorov a bankárov Grécko sa môže vrátiť na trhy už v nasledujúcich týždňoch.Ekonomika eurozóny solídne rastie a už len Francúzsko, Španielsko a Británia čelia disciplinárnym procedúram za nadmerný deficit.Francúzska vláda však ubezpečila Brusel, že má v úmysle znížiť svoj deficit pod 3 % HDP z vlaňajších 3,4 % HDP.