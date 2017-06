EK odškodní európskych pestovateľov za nerealizovaný vývoz ovocia

Vystavené jablká prihlásené do súťaže Jablko roka 2016 počas 7. ročníka výstavy ovocia, potrieb záhradkárov a včelárov a farmárskych produktov Jahrada, 21. októbra 2016 v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 30. júna (TASR) - Európska komisia (EK) odškodní v Únii pestovateľov ovocia za straty, ktoré im vzniknú v dôsledku predĺženia ruských sankcií voči spoločenstvu.Program pomoci ovocinárom sa mal skončiť dnes, ale EK ho predĺžila do konca júna 2018. Malo by sa im vyplatiť okolo 70 miliónov eur. Ovocinári v Nemecku budú požadovať náhradu za 1615 ton nevyvezených jabĺk a hrušiek na východ.Vývoz ovocia do Ruska skolaboval v roku 2014, keď jeho vláda zastavila dovoz mnohých druhov potravín. Ním odpovedala na sankcie EÚ za obsadenie Krymu a jeho začlenenie do Ruskej federácie.Rusko dnes predĺžilo svoje embargo na dovoz potravín z EÚ do konca roku 2018.Únia doteraz vynaložila na podporu roľníkov 447 miliónov eur. Producenti darovali dobročinným organizáciám 1,6 milióna ton ovocia a zeleniny. Časť z úrody dali skŕmiť zvieratami a časť nezobrali z polí.