EK otvorila verejné konzultácie v oblasti práva obchodných spoločností

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. mája (TASR) – Európska komisia (EK) otvorila verejné konzultácie o pripravovanom návrhu v oblasti práva obchodných spoločností. Oznámilo to dnes Ministerstvo spravodlivosti SR, podľa ktorého sa tak môže verejnosť zapojiť do tvorby európskej legislatívy.Legislatíva sa bude týkať najmä využitia online nástrojov v životnom cykle spoločností, cezhraničnej mobility spoločností a tiež kolíznych noriem v oblasti práva spoločností, priblížil rezort. Verejnou konzultáciou chce komisia získať prehľad o názoroch na rozsah a obsah svojej iniciatívy.Zapojiť sa do konzultácie môže každý, kto má skúsenosti či vedomosti o práve obchodných spoločností. Výsledkom má byť ucelený podklad o pohľade odbornej verejnosti na situácie v živote spoločností, ktoré je možné presunúť do elektronickej podoby. Podklad má slúžiť ako jeden z východiskových materiálov legislatívnej iniciatívy EK.Témou konzultácie je podľa ministerstva napríklad on-line registrácia spoločností bez potreby prítomnosti danej osoby v členskom štáte a vytvorenie potrebných záruk bezpečnosti proti zneužitiu takéhoto systému.Konzultácia sa zaoberá aj potrebou úpravy cezhraničnej mobility spoločností, najmä cezhraničným premiestnením sídla spoločnosti, a s tým súvisiacich problémov. Poslednou témou sú kolízne normy, ktoré budú riešiť najmä stret teórie skutočného a registrovaného sídla.Na plánovanú legislatívnu iniciatívu EK možno reagovať do 6. augusta prostredníctvom dotazníka alebo samostatného príspevku. Výsledná schválená právna úprava bude mať dosah aj na slovenskú legislatívu. Definitívna miera vplyvu bude podľa ministerstva spravodlivosti jasná až po schválení finálnej verzie legislatívy.