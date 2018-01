EK poskytne na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov 169 mil. eur

Ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Drozd Foto: TASR/Milan Drozd

Bratislava / Brusel 12. januára (TASR) - Európska komisia (EK) zverejnila výzvy na predloženie návrhov programov na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov v EÚ a na celom svete. Na spolufinancovanie programov je k dispozícii celkom 169 miliónov eur, zatiaľ čo v roku 2017 to bolo 142 miliónov eur. Programy môžu zahŕňať širokú škálu tém od všeobecných kampaní o zdravom stravovaní až po konkrétne trhové sektory. Informovala o tom Ingrid Ludviková z tlačového oddelenia Zastúpenia EK v SR.Dve tretiny dostupných finančných prostriedkov sú vyhradené na propagáciu potravinových výrobkov EÚ v krajinách mimo EÚ, predovšetkým v krajinách s veľkým potenciálom na zvýšenie vývozu agropotravinárskych výrobkov, ako sú Kanada a Japonsko, Čína, Mexiko a Kolumbia.V rámci EÚ by sa mal klásť dôraz na informovanie spotrebiteľov o rôznych systémoch a značkách kvality EÚ, ako sú zemepisné označenia alebo ekologické výrobky. Financovanie jednotlivých odvetví bude zamerané na podporu udržateľného chovu, vrátane oviec a kôz. Boli vyčlenené aj dodatočné prostriedky na kampane zamerané na podporu zdravého stravovania a konzumáciu ovocia a zeleniny.uviedol komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan.O podporu sa do 12. apríla 2018 môžu uchádzať zväzy jednotlivých odvetví, organizácie výrobcov a potravinárske orgány zodpovedné za propagačné aktivity.