EK požaduje rýchle vyriešenie sporu medzi Gréckom a veriteľmi

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Arény 12. februára (TASR) - Európska komisia (EK) chce, aby sa spor týkajúci sa úsporných a reformných opatrení v Grécku čo najrýchlejšie vyriešil. Atény a ich veritelia by mali urýchlene schváliť hodnotenie reforiem, ktoré musí zadlžená krajina realizovať výmenou za poskytnutie ďalšej finančnej pomoci, uviedol podpredseda EK Valdis Dombrovskis. Dodal, že v prípade naťahovania problému hrozí eurozóne finančná nestabilita." povedal Dombrovskis, ktorý má na starosti euro a sociálny dialóg, pre nemecký nedeľník Welt am Sonntag. Reformy majú zvýšiť konkurencieschopnosť gréckej ekonomiky a dať Grékom nádej na lepšiu budúcnosť.Grécko a medzinárodní veritelia v piatok (10.2.) výrazne pokročili smerom k dohode, uviedol šéf Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem. Podľa neho piatkové rokovania priblížili všetky strany k situácii, že veritelia budú môcť vyslať do Grécka expertov, aby pripravili hodnotiacu správu o realizácii dohodnutých reforiem. Táto hodnotiaca správa je predpokladom na to, aby ministri financií eurozóny mohli rozhodnúť o uvoľnení ďalej tranže z finančnej pomoci pre krajinu. Ak Atény nedostanú od veriteľov ďalšie záchranné úvery, v júli sa dostanú do platobnej neschopnosti.Grécky premiér Alexis Tsipras v sobotu (11.2.) vyjadril nádej, že dlho preťahované hodnotenie reforiem bude nakoniec pozitívne. Zopakoval však, že Atény nebudú akceptovať nelogické požiadavky veriteľov.