EK predstavila možnosti prehĺbenia hospodárskej a menovej únie

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 31. mája (TASR) - Európska komisia (EK) predstavila dnes diskusný dokument o možnostiach prehĺbenia európskej hospodárskej a menovej únie.Dokument vychádza zo správy piatich predsedov z júna 2015 a jeho cieľom je podnietiť diskusiu o hospodárskej a menovej únii a pomôcť sformulovať spoločnú víziu jej budúcej podoby. Dokument zohľadnil diskusie v členských štátoch Únie a vyjadrenia ostatných inštitúcií EÚ. Uvádzajú sa v ňom konkrétne kroky, ktoré by sa dali uskutočniť do volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019, ako aj celý rad možností pre nasledujúce roky, keď by mala byť štruktúra hospodárskej a menovej únie dokončená.Podpredseda EK Valdis Dombrovskis, ktorý je zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, v tejto súvislosti pripomenul, že euro je oveľa viac než len mena – je prísľubom prosperity.skonštatoval. Spresnil, že dnešný diskusný dokument ponúka rôzne možnosti ako sformulovať spoločnú víziu pre euro a konkrétne kroky, ako ju dosiahnuť.Eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici dodal, že euro sa pre Európanov stalo symbolom jednoty a zárukou stability a teraz z neho musíme spraviť "nástroj na dosiahnutie spoločnej prosperity". Podľa jeho slov nastal čas dokončiť cestu k skutočnej hospodárskej a menovej únii so silnými inštitúciami a demokratickou zodpovednosťou.Komisia upozorňuje, že príbeh eura je úspešný. V súčasnosti ho spoločne používa až 340 miliónov Európanov v 19 členských štátoch. Sedem z nových členských štátov, ktoré v roku 2004 vstúpili do EÚ, už prijalo euro, ktoré je druhou najpoužívanejšou menou na svete. Spoločná mena pomohla ustáliť ceny a pre väčšinu Európanov sa stala súčasťou každodenného života.Aj napriek kríze a recesii v eurozóne z posledných rokov, keď došlo k naštrbeniu dôvery v euro, sa v súčasnosti podpora spoločnej meny pohybuje na najvyššej úrovni od roku 2004. S eurom je spokojných 72 % občanov eurozóny.Dokument EK pripomína, že dobudovanie hospodárskej a menovej únie nie je samo osebe cieľom, je však potrebné pre zabezpečenie pracovných miest, rastu, sociálnej spravodlivosti, hospodárskeho zbližovania a finančnej stability v EÚ.Hospodárska a menová únia by mala zostať otvorená pre všetky členské štáty EÚ, aj tie, ktoré dnes nie sú v eurozóne, pričom musí mať transparentnejší rozhodovací proces, zaručujúci demokratickú zodpovednosť. To sú hlavné zásady, na ktorých chce stavať exekutíva EÚ.