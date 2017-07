EK prijala ďalší krok voči ČR, Maďarsku a Poľsku pre kvóty

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 26. júla (TASR) - Európska komisia (EK) zaslala dnes Českej republike, Maďarsku a Poľsku odôvodnené stanoviská pre nesplnenie ich právnych záväzkov týkajúcich sa premiestňovania migrantov žiadajúcich o azyl.Napriek tomu, že eurokomisia tieto tri krajiny opakovane vyzývala na prijatie opatrení a minulý mesiac proti nim začala konanie o porušení právnych predpisov kvôli relokáciám, aj naďalej podľa nej porušujú svoje právne povinnosti a neberú ohľad na svoje záväzky voči Grécku, Taliansku a ďalším členským štátom.Exekutíva EÚ spresnila, že odpovede uvedených troch štátov nevyhodnotila ako uspokojivé. Žiadna z nich neuviedla, že by mohla na svojom území začať urýchlene s premiestňovaním migrantov.Komisia tvrdí, že zároveň žiadnym z uvádzaných argumentov – či už prípadom Súdneho dvora EÚ proti Rade, ktorý sa v súčasnosti prejednáva so SR a Maďarskom, alebo prejavmi solidarity inými spôsobmi, prípadne problémami s vykonávaním bezpečnostných kontrol – nemožno zdôvodniť, prečo neboli poskytnuté k dispozícii miesta na premiestnenie utečencov z Grécka a Talianska.Z tohto dôvodu sa eurokomisia rozhodla prejsť do ďalšej fázy konania týkajúceho sa porušenia právnych predpisov. Odôvodnené stanovisko je druhým krokom v rámci právneho konania vo veci porušenia únijnej legislatívy. Obsahuje žiadosť o dodržiavanie práva EÚ a členské štáty vyzýva, aby EK informovali o opatreniach prijatých na dosiahnutie súladu v stanovenej lehote.Orgány ČR, Maďarska a Poľska dostali čas jeden mesiac, namiesto bežnej dvojmesačnej lehoty, na to, aby na uvedené odôvodnené stanovisko komisie zareagovali. Ak EK nedostane žiadnu odpoveď alebo ak vyjadrenia nebudú uspokojivé, môže sa komisia rozhodnúť pre ďalšiu fázu konania a vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.V rozhodnutiach Rady EÚ sa od členských štátov vyžaduje, aby v záujme zabezpečenia rýchleho a riadneho postupu premiestnenia každé tri mesiace predložili prísľub týkajúci sa miest, ktoré sú na premiestnenie k dispozícii. Maďarsko od spustenia systému relokácií neprijalo vôbec žiadne kroky, Poľsko od decembra 2015 nepremiestnilo ani jednu osobu a nepredložilo žiaden prísľub. Česká republika nepremiestnila nikoho od augusta 2016 a už vyše roka nepredložila žiadne nové prísľuby.