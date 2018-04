EK prizvala občanov, aby sa zapojili do rozhovorov o budúcnosti EÚ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 30. apríla (TASR) - Okolo 80 Európanov z 27 členských štátov EÚ - s výnimkou Británie - sa v dňoch 5.-6. mája stretne v Bruseli s cieľom spoločne pripraviť konzultácie v podobe 12 otázok o budúcnosti Európskej únie.Európska komisia v pondelok oznámila, že prvýkrát v dejinách Európskej únie zorganizovala občiansky panel, ktorý pripraví verejnú konzultáciu o budúcnosti Európy. Účastníci panelu budú rokovať v priestoroch Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) v Bruseli.Totomá naznačiť, aké sú vízie občanov ohľadom o budúcnosti Európy a ako môžu občania prispieť k rozhovorom u budúcnosti Únie ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019.Participatívna demokracia je taký typ demokracie, ktorý sa - na rozdiel od demokracie zastupiteľskej - snaží o priame zapojenie občanov do politického života.Počas Dňa Európy, 9. mája, exekutíva EÚ vo všetkých 23 úradných jazykoch spustí on-line verejné konzultácie, ktorých podstatu pripraví občiansky panel.O výsledkoch prvých šiestich mesiacoch konzultácií bude komisia členské štáty informovať počas decembrového summitu EÚ v Bruseli a záverečnú správu predloží 9. mája 2019 na prvom summite EÚ po brexite, už len za prítomnosti lídrov 27 krajín, ktorý sa bude konať v Sibiu v Rumunsku.Komisia v tejto súvislosti uviedla, že pravidelne organizuje podujatia, na ktorých občania majú možnosť zúčastniť sa na dialógu s členmi exekutívy EÚ, Európskeho parlamentu, národných vlád, miestnych a regionálnych orgánov a zástupcov občianskej spoločnosti. Od roku 2012 došlo k takmer 700 takýmto interaktívnym verejným diskusiám v 160 európskych lokalitách. Eurokomisia chce zvyšovať ich frekvenciu až do európskych volieb v máji 2019 s cieľom usporiadať v tomto období ďalších 500 podujatí.