EK: Rekordné obchodné prebytky Nemecka sú rizikom pre eurozónu

Brusel 9. februára (TASR) - Rekordné prebytky nemeckej obchodnej bilancie podľa Európskej komisie (EK) skrývajú nebezpečenstvo pre eurozónu.prebytok bilancie zahraničného obchodu Nemecka spôsobuje ekonomické nerovnováhy, uviedla hovorkyňa EK.EK koncom minulého roka požadovala od Nemecka, aby použila svoj prebytok na zvýšenie investícií. To by zrýchlilo rast nemeckej ekonomiky, čo by pomohlo aj oživeniu v celej eurozóne.Nemecký export dosiahol vlani nový rekord, keď jeho objem bol vo výške 1,21 bilióna eur. Hodnota dovozu predstavovala 954,6 miliardy eur, uviedol spolkový štatistický úrad. Mimoriadne vysoký dopyt po nemeckých výrobkoch bol predovšetkým v Európskej únii. Prebytok zahraničnej obchodnej bilancie vzrástol v roku 2016 na rekordných 252,9 miliardy eur. Prebytok bežného účtu platobnej bilancie stúpol na 266 miliárd eur.