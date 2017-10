EK: Štít na ochranu osobných údajov funguje, zlepšenia sú vítané

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 18. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) zverejnila dnes prvú výročnú správu o fungovaní štítu na ochranu osobných údajov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Cieľom štítu je chrániť osobné údaje všetkých osôb v EÚ, ktoré sa prenášajú na obchodné účely spoločnostiam v USA.Podpredseda EK pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol, že exekutíva EÚ aj naďalej pevne stojí za dohodou o štíte na ochranu osobných údajov s USA. Dodal, že ak budú medzinárodné prenosy údajov prebiehať v súlade s pravidlami, budú bezpečné a zabezpečené a prinesie to výhody certifikovaným spoločnostiam aj európskym spotrebiteľom a podnikom vrátane malých a stredných podnikov z EÚ.Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová pripomenula, že transatlantické prenosy údajov majú zásadný význam pre hospodárstvo EÚ, právo na ochranu osobných údajov však musí byť chránené aj po tom, ako údaje opustia územie Únie.uviedla komisárka.Pri spustení štítu na ochranu osobných údajov, 1. augusta 2016, sa eurokomisia zaviazala, že štít každý rok preskúma, aby overila, či zabezpečuje primeranú úroveň ochrany týchto údajov. Dnešná správa vychádza zo stretnutí so všetkými príslušnými orgánmi USA, ktoré sa konali v polovici septembra 2017 vo Washingtone, a z informácií poskytnutých ďalšími zainteresovanými stranami, vrátane správ od spoločností a mimovládnych organizácií. Do preskúmania sa zapojili aj nezávislé orgány pre ochranu osobných údajov z členských štátov EÚ.Správa naznačila, že štít na ochranu osobných údajov naďalej zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov prenášaných z EÚ zúčastneným spoločnostiam v USA. Americké orgány zaviedli postupy potrebné na jeho správne fungovanie, sú tam nové možnosti nápravy pre jednotlivcov z EÚ. Bol zavedený postup vybavovania sťažností a mechanizmus presadzovania práv a zintenzívnila sa spolupráca s európskymi orgánmi pre ochranu údajov. Dobre funguje i proces certifikácie – ministerstvo obchodu USA doteraz certifikovalo viac ako 2400 spoločností.V správe sa uvádza niekoľko odporúčaní, ktorými by sa malo zabezpečiť ďalšie úspešné fungovanie štítu. Podľa nich by ministerstvo obchodu USA malo aktívnejšie a pravidelnejšie monitorovať, či spoločnosti plnia povinnosti, ktoré im vyplývajú zo štítu na ochranu osobných údajov. Ministerstvo by tiež malo pravidelne vyhľadávať spoločnosti, ktoré uvádzajú nepravdivé informácie o svojej účasti na štíte na ochranu osobných údajov. Jednotlivci z EÚ by mali mať viac informácií o tom, ako môžu uplatniť svoje práva, a najmä o tom, ako môžu podávať sťažnosti.EÚ tiež tvrdí, že subjekty dohliadajúce na ochranu údajov, čiže ministerstvo obchodu USA, Federálna obchodná komisia a orgány pre ochranu osobných údajov z EÚ, by mali nadviazať užšiu spoluprácu. Brusel upozornil, že čo najskôr treba vymenovať stáleho ombudsmana pre štít na ochranu osobných údajov a zabezpečiť obsadenie voľných miest členov Rady pre dohľad nad ochranou súkromia a občianskych slobôd.Dnes zverejnenú správu zašlú Európskemu parlamentu, Rade EÚ, pracovnej skupine orgánov pre ochranu údajov a zodpovedným orgánom USA.