EK trvá na prísnych kontrolách na vonkajších hraniciach Schengenu

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Ľubľana 18. mája (TASR) - Európska komisia poslala Slovinsku a Chorvátsku dodatočné inštrukcie k prísnym pohraničným kontrolám všetkých cestujúcich na vonkajších hraniciach Európskej únie, ktoré boli zavedené nedávno na jej príkaz a ktoré spôsobujú meškania na slovinsko-chorvátskych hraniciach.Podľa štátneho tajomníka slovinského ministerstva vnútra Boštjana Šefiča, na ktorého sa odvoláva slovinská tlačová agentúra STA, nepriniesli posledné pokyny EK v zásade nič nové.Slovinsko a Chorvátsko navrhli EK prejsť zo systematických kontrol všetkých cestujúcich na nárazové kontroly vybraných jednotlivcov, čo považujú za rozumné osobitne v čase vrcholiacej turistickej sezóny. Uznávajú však, že bezpečnosť treba zaručiť.EK v pokynoch, ktoré im teraz zaslala, konštatuje, že až do vstupu Chorvátska do schengenského informačného systému 27. júna musí Slovinsko systematicky kontrolovať všetkých cestujúcich, ktorí prichádzajú z Chorvátska, a cielene kontrolovať odchádzajúce automobily, zatiaľ čo Chorvátsko musí robiť to isté v opačnom smere.Obe krajiny podľa tohto zdroja môžu prejsť na cielené kontroly počas najvyťaženejších hodín turistickej sezóny, mali by však tiež v tomto období personálne posilniť pracovníkov na hraničných priechodoch a koordinovať svoju činnosť, dodala STA.